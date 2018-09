Morena, con 17 de 35 comisiones en Congreso del Edomex

Tras casi tres semanas de negociación, los diputados de Morena presidirán 17 de las 35 comisiones legislativas del Congreso mexiquense, y tres de los cinco Comités permanentes.

Por unanimidad, los 75 representantes populares que componen la Cámara local decidieron que el PT y el PRI encabecen cuatro comisiones y un comité cada uno, el PAN cinco comisiones, el PES tres comisiones, el PRD una comisión al igual que el Partido Verde.

Al reanudarse la Sesión Ordinaria, que en dos ocasiones fue pospuesta “por falta de consenso”, el presidente del Grupo Parlamentario de Morena, Maurilio Hernández González, afirmó que en la repartición de comisiones se incluyeron a todos los grupos parlamentarios bajo el principio de proporcionalidad

“Una mayoría no debe de venir a avasallar, debemos dialogar y trabajar por los intereses de los mexiquenses. El hecho de que alguien presida una Comisión no implica que tenga el control de la misma, ya que el control de la Comisión la tiene el número de miembros que son los que votan”, reiteró en la tribuna parlamentaria.

En ese sentido, dijo que “podemos no estar contentos al cien por ciento pero no perdamos de vista que estamos iniciando este gran proceso y para lograr la meta hay que dar el primer paso”, y argumentó que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados del Estado de México no viene a avasallar, sino a generar condiciones para trabajar.