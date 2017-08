Morena busca candidatos con poco rechazo: Consulta Mitofsky

Para el presidente de Consulta Mitofsky, Roy Campos, la encuesta que realizó Morena para definir a su coordinador electoral en la CDMX, tiene validez.



“Voy a dar una declaración políticamente impopular, yo sí creo que haya habido una encuesta y sí creo que se hizo bien”, señaló en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

​

Según Campos, se trata de una estrategia planeada por Morena que tiene como prioridad favorecer sus oportunidades de obtener buenos resultados en 2018.

​

“Morena está tratando de elegir candidatos con poco rechazo, eso explica el caso de Delfina, que no hayan puesto a los líderes de Morena, sino a Delfina", dijo. “Las variables que miden no saquen a quién quieres, sino qué opinas de la gente”.



Agregó que contrario a lo que sucede en el resto de los partidos políticos, la encuesta de Morena fue un esfuerzo por hacer más transparentes los procesos al interior del partido.

​

“Preguntémonos uno por uno, el Panal cómo va a elegir, el Movimiento Ciudadano, o sea, todos van a elegir y no van a hacer una encuesta ni una elección”, sentenció.