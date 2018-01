Morena acusa a Moreno Valle de pactar con el PRI

El senador Miguel Barbosa del grupo PT-Morena, acusó que en Puebla, el grupo político de Rafael Moreno Valle irá a favor de José Antonio Meade, a cambio de que los aliados del PRI (PVEM y PANAL), apoyen la candidatura de Martha Erika Alonso, esposa del ex gobernador.



“Esta circunstancia es parte de los acuerdos que Moreno Valle logró con José Antonio Meade, los demás acuerdos no tardarán en hacerse públicos, para que los aliados priistas vayan solos en municipios, pero unificados en torno a la candidatura para gobernador”, sostuvo el vicecoordinador político del grupo parlamentario PT-Morena.



Dijo que la candidata del PAN a la gubernatura será Martha Erika Alonso, la cual tiene derecho a aspirar a cualquier cargo, “pero sin duda se trataría de una reelección disfrazada, la reelección en la cual Rafael Moreno Valle volvería a ejercer el poder”.



Miguel Barbosa Huerta dijo que en Puebla el PRI ya le entregó la plaza al PAN y ello implica que, por la vía de los hechos, irán con la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.



Señaló que “el ex gobernador Moreno Valle cada día está más alejado de la realidad, cada día este personaje es más y más indiferente a la preocupante situación que vive el estado de Puebla y a los graves problemas que padece nuestra sociedad”.



“Ahora, como si Puebla fuera un feudo o un principado, pretende heredar la gubernatura a su esposa, y para cumplir este propósito, recurre a las peores prácticas de la política. No fue candidato a la Presidencia de la República por el PAN, pero trata de imponer por todos los medios a una heredera en la gubernatura”, dijo.