Moreira debe pagar con cárcel el daño hecho a Coahuila: Zambrano

SALTILLO.- “Humberto Moreira no le hace bien al proceso democrático en Coahuila, no se a quien le vaya a restar, pero no le hace bien al proceso, daña a la moral y al sentimiento más profundo de los coahuilenses”, aseguró Jesús Zambrano Grijalva.



El vice coordinador de los diputados perredistas en San Lázaro, acompañó a Mary Thelma Guajardo Villarreal a solicitar su registro ante el Instituto Electoral estatal, como candidata del Partido del Sol Azteca al gobierno de Coahuila.



En rueda de prensa aseguró que la dictadura de un solo partido en el poder llegó a su fin y que es la hora de la alternancia en el estado, pero por la izquierda.



Zambrano Grijalva dijo esperar que el regreso de Humberto Moreira sea para que pague con cárcel el daño hecho al estado y aunque le dio la razón respecto a que en 2006, el PAN le robó el triunfo de la presidencia al PRD, también le dijo que en ese entonces él formaba parte de un partido que secundó ese hurto.



“Estoy convencido e que en el 2006 hubo un fraude electoral, ese sexenio de Calderón no tuvimos una relación con el gobierno, pero el comal le dijo a la olla, tanto peca el que mata a la vaca como el que agarra la pata y en ese entonces, Humberto Moreira estaba en un partido que avaló el triunfo de Calderón”.



Declinó precisar si a 10 años de ese conflicto electoral, el PRD piensa ahora que Andrés Manuel López Obrador sea un peligro para México, pero sí refirió que en 2018, el partido del Sol Azteca no irá en alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional, porque no mendigan nada.



“Yo no veo ninguna condición hoy para pensar lo que algunos han planteado, de que el PRD debe aliarse con Morena, cada vez que alguien desde el PRD hablan de la unidad de las izquierdas, reciben de su jefe máximo, del dueño de Morena (AMLO), un portazo en la frente”



“Andrés Manuel dijo que no habría alianza con partidos aliados con la mafia en el poder; a fuerzas ni los zapatos entran, y nosotros no andamos mendigando a nadie nada. El PRD no va a ir de rodillas a que lo acepten en una coalición. López obrador se siente Demiurgo para gobernar este país, un pensamiento demencial y retrasado sobre las necesidades de presidente que considera requiere México”.



Jesús Zambrano aseguró que el triunfo de Morena en el 2018, no es más que una de las ilusiones de López Obrador, que no considera llegue a cumplirse.