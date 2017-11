Monreal se queda en Cuauhtémoc... por ahora

Ricardo Monreal anunció que por ahora seguirá al frente de la delegación Cuauhtémoc, mientras evalúa las opciones sobre su futuro político.



Este domingo, Monreal difundió un video en el que explica que en semanas recientes se ha reunido con líderes y representantes de distintos partidos y fuerzas políticas y escuchado sus propuestas, que no especificó, sin que alcanzara un arreglo con alguna de ellas.



"Lamentablemente, hasta ahora no se han transparentado ni se han concretado propuestas y esto me aleja cada día más de ellas", dijo.

Por lo pronto, mi decisión es continuar al frente de la delegación Cuauhtémoc.



Monreal destacó que ha optado por no dejarse llevar por ambiciones personales ni por la impaciencia, en referencia a su búsqueda por una posible postulación para los comicios de 2018.



"Sobre las propuestas que he recibido, estoy evaluando cuál será el rumbo que deberé tomar, tengo que atender el calendario electoral, no se puede sobrepasar ​esa fecha; como también tengo que atender los intereses de la ciudad", dijo en el video.



El delegado mencionó que también se reunión con Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena -partido en el que milita actualmente Monreal y que lo llevó al cargo que actualmente ocupa- y con quien llevaba varios meses sin conversar.



"Lo escuché después de varios meses, intercambiamos puntos de vista sobre el régimen político y la urgencia de transitar hacia una nueva era, hacia una transformación profunda, hacia un cambio verdadero", explicó sobre su encuentro con el también aspirante a la Presidencia de México, que se había pactado para el viernes pasado.



En agosto, Morena difundió una encuesta para definir a su coordinador de organización en la CDMX de cara a los comicios del año próximo, de la que resultó ganadora Claudia Sheinbaum. Dicho resultado causó la inconformidad de Monreal, quien entonces anunció que buscaría contender por la Jefatura de Gobierno capitalina, aunque no fuera con el respaldo de su partido.



"La ambición no me tocó, ni el fuego de la indignación por una injusticia y una perversión no me devoró", dijo en su mensaje en relación con lo que ha pasado en los últimos meses.