Monreal prevé derrota en la encuesta de Morena

El delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, anticipó su derrota en la encuesta que organizó Morena para definir al candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el próximo año.



En una entrevista afuera del hotel, refirió que aunque no conoce los resultados, él sabe cuando no le favorecen, pues es un político con intuición.



Además, aseguró que no dejará el partido a pesar de no se designado como candidato, pero que quizá es tiempo de un receso.