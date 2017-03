Monreal, ilusionado con gobernar CDMX

Ricardo Monreal, delegado de Cuauhtémoc, habló en el programa La Silla Roja sobre sus aspiraciones a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la creciente inseguridad que vive la capital y los contratos zacatecanos.



Monreal aceptó que gobernar la capital del país es una ilusión personal, pero antes deberá enfrentar una guerra mediática y política para posicionarse como candidato por Morena rumbo al 2018.



“Gobernar esta ciudad sería la ilusión más grande de mi vida”, comentó “sostengo que Morena está 15 puntos arriba en la Ciudad de México, tengo encuestas recientes, del segundo lugar lo que hace casi una afirmación de que Morena va a ganar la ciudad”.



Sobre el tema de los contratos zacatecanos y los artículos publicados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Monreal dijo que solicitó una auditoria para transparentar dichas asignaciones.



Además aseguró que se jugaría la carrera política al contar con pruebas y documentación sobre el ingresos de Claudio X. González, presidente de dicha asociación.



“No me había enfrentado a un grupo tan poderoso (…) me estoy jugando hasta la candidatura al gobierno de la Ciudad de México”, dijo el político zacatecano, “aquí me juego todo y puede ser que sea mi tumba política, pero me muero tranquilo”.





Uno de los problemas que enfrenta la delegación Cuauhtémoc es el tema de seguridad, principalmente en colonias como Atlampa, Guerrero y Morelos; Monreal agregó que ha notado mayor influencia del crimen organizado en la ciudad.



“Desde mi punto de vista empieza a permear la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México (…) han aumentado los índices de seguridad y se ha relajado la policía. La policía de la Ciudad de México es el tercer ejército de importancia en el país con casi 90 mil elementos”, mencionó.



El delegado señaló la importancia de la delegación como una de las demarcaciones que más aporta al PIB nacional con 4.6 por ciento, cuyo flujo de personas entre habitantes, comerciantes y turistas es de 5 millones de personas.



“Yo fui opositor en el poder legislativo y sé hacer mi trabajo como opositor, pero ahora no lo soy, hoy soy gobierno y es una tarea impresionante porque me reúno con el PRI, el PAN, el PRD, con todos en la delegación para hacerla gobernable”, expresó.



Morena es un partido socialdemócrata que apunta a una izquierda progresista, de acuerdo con Monreal, que ha logrado adelantarse en las preferencias electorales tanto en la Ciudad de México como a nivel federal.



“Ahora veo a un López Obrador más inteligente, más cauto, más cuidadoso y sí más corrido hacia políticas que antes no se aceptaban como la globalización, como el libre comercio”, aseguró.