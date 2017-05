Modernización del TLCAN beneficiará a México y a la región: Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Enrique Peña Nieto refrendó, este viernes, su confianza en que la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) beneficiará no sólo a nuestro país, sino a toda la región de Norteamérica.



Al celebrar el Día del Politécnico en la residencia oficial de Los Pinos, dijo que su gobierno recibe de manera positiva la notificación que ayer realizó el gobierno de Estados Unidos en la que expresa su intención de modernizar el TLCAN.



"Gracias al diálogo y a la negociación México buscará actualizar este importante instrumento trinacional. A partir de acuerdos y resultados concretos sabremos mantenernos no sólo como aliados sino como buenos vecinos", aseveró.



Por otra parte, Peña Nieto aseguró que los miembros de la comunidad politécnica tienen en el presidente de la República un aliado, ya que le tiene un cariño especial a la institución.



"Mi padre no alcanzó a verlo, pero no se iba a imaginar que un egresado del politécnico tendría un hijo que llegaría a ser presidente de la República, por eso tengo una enorme satisfacción y un cariño entrañable para la comunidad politécnica porque ahí surgió mi padre que fue siempre ejemplo, inspiración y guía para los esfuerzos y la realización profesional de su hijo, por eso tengo especial gratitud para esta comunidad a la que le deseo el mayor de los éxitos", recordó.



El director general del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández, aseveró que el principal reto que enfrenta la institución es sumar a todas las voces de la comunidad politécnica al proceso de cambio que enfrenta.



Aseveró que no puede existir un proyecto de futuro en la institución que no sea incluyente y que no tenga la suficiente legitimidad entre todos los politécnicos.



"Por ese motivo vamos a garantizar la participación de todos, porque buscamos que la gran diversidad de opiniones que conviven en el instituto pueden plasmarse en ese espacio de diálogo", aseguró.



De acuerdo con Fernández Fassnacht, la suma de ideas permitirá concretar las transformaciones necesarias para que el Instituto Politécnico Nacional siga estando a la altura de las expectativas de la sociedad mexicana.



El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseveró, por su parte, que la principal fuente de innovación que tiene el país es el Instituto Politécnico Nacional.



"En ese mundo que para triunfar se requiere, por un lado, educación de calidad y, por el otro, de un país absolutamente volcado a la innovación, México es muy afortunado de contar con el Instituto Politécnico Nacional, reitero, la principal fuente de innovación de nuestro país", sostuvo.



En la ceremonia, el presidente Peña Nieto entregó la presea "Lázaro Cárdenas" a 16 alumnos de nivel medio superior, superior, posgrado, profesores e investigadores, así como egresados por su destacado desempeño.