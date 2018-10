Mitad de cámaras que instaló Seguritech en CDMX ya no funciona

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, conocido como C5, encargado de la videovigilancia en la capital, requiere cirugía mayor.

El 60 por ciento de equipo que se adquirió en cifras millonarias por adjudicación directa a empresas como Telmex o Seguritech, a través de sus filiales, ya es obsoleto y requiere una sustitución inmediata.

La Dirección General de Tecnologías del C5 reconoce que seis mil 588 de las 15 mil 310 cámaras, instaladas desde 2009 como parte del Programa Ciudad Segura, ‘caducaron’, y 2 mil 509 lo harán en 2019.

En respuesta a una solicitud de transparencia, reconoció además que 846 cámaras no funcionan –no explica si son parte del paquete de cámaras que cumplieron su vida útil o fueron instaladas recientemente.

La mitad de las cámaras que ya no funcionan están en cuatro alcaldías: Gustavo A. Madero (122), Cuauhtémoc (113), Iztapalapa (105) y Álvaro Obregón (74).

“Las fallas son principalmente en la cámara, router, poste, cambio de voltaje, enlace de datos, botón de auxilio, altavoces, sólo por mencionar algunos motivos”, dijo el área de tecnología del C5.

Quienes habitan colonias de alta incidencia delictiva de Iztapalapa, como La Joya, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl o El Triángulo, aseguran: “las cámaras del C5 están inservibles o resultan inútiles”.

“Las cámaras del C5 están inservibles, ni botones de pánico ni altavoces sirven. La gente aprieta el botón y no hay respuesta, no se monitorea lo que pasa”, acusó Eréndira Sierra, coordinadora del comité vecinal de la colonia El Triángulo. “Se han metido escritos, pero no nos hacen caso”, señaló.

Recordó que, en su colonia, a espaldas del Reclusorio Oriente, hay alta incidencia de robo a transeúnte, robo a casa habitación, a negocio y robo a transporte público, e incluso “hay varios casos de intento de robo de niños”.

Integrantes del comité vecinal Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, también considerado foco rojo en materia de seguridad, más allá del funcionamiento de los aparatos, existe una falla estructural en el uso del sistema.

Recordaron que en el último mes se registraron en esa zona decenas de delitos como homicidios, feminicidios, balaceras a plena luz del día y robos en todas sus modalidades.

“No sé si sirven las cámaras, supongo que no, porque si no, cómo se explica que tarda mucho en llegar la policía, pero resulta peor si las cámaras sirvieran, porque entonces confirmamos que son inútiles”, acusaron representantes del Comité.

En La Joya, una de las cinco colonias más peligrosas de la capital, hay una situación similar. Los miembros del comité vecinal reconocen que las cámaras no sirven.

El Financiero buscó a Idris Rodríguez, titular del C5 de la Ciudad de México, con el fin de contar con una posición oficial en torno a la situación del equipo y las quejas vecinales. La respuesta fue que “su agenda está llena por ahora”.