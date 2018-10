Mireles y Durazo asisten a foros organizados en Tamaulipas

VICTORIA.- En Tamaulipas, se realizaron este lunes dos foros sobre el tema de los desaparecidos de manera simultánea, pero en sedes distintas.

El primero de ellos, denominado 'Diálogo ciudadano por la paz y el bienestar', contó con la asistencia de Alfonso Durazo Montaño, futuro secretario de Seguridad Pública, quien ofreció incorporar las propuestas en las políticas públicas del próximo gobierno para atender a las víctimas.

Durazo Montaño señaló que Tamaulipas es una de las entidades con los índices más altos de violencia y delitos en aumento como homicidios, robos, tráfico de personas, migrantes, trata de blancas, entre otros.

Acusó que no hay crimen organizado en el país que no camine y crezca de la mano de la protección policial, y señaló que esta protección no se da sin el patrocinio de altos funcionarios y políticos, por lo que la prioridad de Andrés Manuel López Obrador será combatir la corrupción en el gobierno y después en los cuerpos de seguridad.

Sobre las denuncias de colectivos en contra de exgobernadores que acusaron de negligencia en los casos de desaparecidos, señaló que no habrá perdón para ellos, de comprobarse esta situación, aunque lamentó que hayan sido autoridades de otro país y no las mexicanas quienes iniciaran investigaciones en el caso de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, actualmente presos y enfrentando diversos procesos penales.

El segundo foro fue organizado por el colectivo 'Familiares y amigos de desaparecidos en Tamaulipas', denominado 'Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez', activista de San Fernando asesinada el 10 de mayo del 2017.

A este foro asistió el doctor José Manuel Mireles Valverde, quien fuera líder de los Grupos de Autodefensa Comunitaria que lucharon en contra el cártel de los Caballeros Templarios en el estado de Michoacán.

Ante familiares de víctimas de desaparecidos, señaló que es necesario que cada quien haga lo que le corresponde, ya que “López Obrador no es ningún mago, ni un genio, no trae una varita mágica donde diga que de la noche a la mañana voy a quitar esto, no señores, necesita la ayuda de todos nosotros”.

Agregó que no se trata de un esfuerzo sobrehumano lo que se pide para cambiar las cosas, sino “hacer lo que humanamente nos corresponde como mexicanos”.

Al finalizar el foro en el que colectivos de Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, San Fernando y Victoria presentaron sus propuestas, estas fueron entregadas a Alfonso Durazo para que sean incluidas con las recabadas en el otro foro.