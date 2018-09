Militares en FES Acatlán detuvieron a dos narcomenudistas

NAUCALPAN.- Dos sujetos que eran perseguidos por militares y policías estatales ingresaron a las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán para tratar de evadirlos, sin embargo, fueron detenidos por los vigilantes de la escuela y entregados a los uniformados que se mantuvieron fuera de las instalaciones.

Este hecho causó desconcierto entre la comunidad universitaria y vecinos de las colonias aledañas, debido a la presencia de efectivos militares que se encontraban portando armas largas en la entrada principal de la facultad.

Los dos sujetos, presuntamente narcomenudistas, fueron interceptados en las inmediaciones del plantel educativo durante un operativo que realizaban militares y efectivos de la Secretaría de Seguridad el Estado de México (SSEM) adscritos a la Base de Operaciones Mixtas (BOM) de Naucalpan.

Funcionarios de la FES Acatlán confirmaron que los detenidos se encontraban en posesión de estupefacientes y que no eran parte de la comunidad universitaria; respecto a la presencia de militares, afirmaron que no ingresaron a la escuela.

El pasado 22 de agosto, Amelia de 22 años de edad, alumna de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, fue violada sobre la avenida Toluca y Periférico Norte.

“Bajé la pesera en el cruce de Periférico y Primero de Mayo, y mientras esperaba el semáforo para cruzar la calle, un hombre se me acercó y con un arma me obligó a caminar hacia la banqueta de atrás y me metió entre unos locales oscuros.”, afirmó durante una entrevista.

El 19 de febrero dos estudiantes de la misma facultad fueron asaltados con violencia y acuchillados, uno de ellos perdió un riñón por las lesiones que recibió de los agresores.

El pasado 28 de febrero de 2018 alumnos marcharon del plantel al Centro de Justicia de Naucalpan para exigir mayor seguridad, luego de que unos días antes fue baleada la profesora María Luisa, jefa de la Sección de Economía de la Facultad, cuando abandonaba las instalaciones escolares a bordo de su vehículo.