Migrantes ya no denuncian delitos por miedo a ser deportados

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con los once cónsules de Texas quienes le expresaron que la gente en esa entidad no quiere salir ni a denunciar delitos como violencia doméstica por el temor a que sean deportados ante la aprobación de la Ley SB4.



Esa ley permite a todo policía cuestionar a cualquier sospechoso sobre su estatus migratorio, aunque entra en vigor hasta el 1 de septiembre, los connacionales no quieren salir de sus casas.



“Estamos observando algunos casos preocupantes donde este temor lleva a que no se reporten casos por ejemplo, de violencia de género, violencia doméstica, los casos en que mujeres prefieren no asistir ante la autoridad por el temor a una acción migratoria”, explicó el canciller en conferencia desde Dallas.



Videgaray destacó que en la entidad estadounidense se registran casos de acoso racial, pues “se han hecho más presente estos comportamientos que son absolutamente inaceptables”, y destacó que desde la firma de la Ley SB4 los consulado mexicanos tienen más llamadas telefónicas y menos visitas. “La gente tiene más temor de salir de sus casas”, señaló.



Videgaray explicó que ante ese panorama decidió reunirse con los cónsules que se encuentran en Texas “porque tenemos que intensificar nuestros esfuerzos de informar a la comunidad, de recibir información sobre los casos. No solamente de deportaciones, sino también de discriminación, de acoso hacia las y los mexicanos”, detalló.



El canciller informó que la incertidumbre que dejan legislaciones como la SB4 ha significado un cambio importante en la asignación de recursos en los consulados de Texas.



“El incremento que hemos tenido en el presupuesto de los consulados, los horarios de atención, el número de abogados que estamos dedicando, abogados externos que estamos contactando para la defensa de los mexicanos implicaría un esfuerzo sin precedentes, es algo que no había ocurrido y que ocurre en virtud de la circunstancia”, apuntó.