Miembros del PAN dicen que Martha Erika Alonso mantuvo triunfo en Puebla; Barbosa lo niega

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño, afirmó que, al concluir el recuento total de los votos de la elección en Puebla que ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se ratificó el triunfo de Martha Érika Alonso.

En conferencia de prensa, Torres precisó que los resultados obtenidos por ese Tribunal coinciden con los del Programa de Resultados Preliminares y el conteo rápido que se realizó el día de la elección el 1 de julio pasado, lo que da certeza a los poblanos que acudieron a las urnas.

El presidente del PAN subrayó que, al finalizar este sábado el recuento total de votos de los 26 distritos de la elección para gobernador en Puebla, se pone de manifiesto que se impuso la voluntad de todos los poblanos que apoyaron con su sufragio a Martha Érika Alonso.

Torres Cofiño destacó que este resultado tiene contentos a los integrantes de la coalición Por Puebla al Frente, la cual alcanzó la mayoría de votos el 1 de julio pasado a favor de su candidata.

Por su parte, el vocero del equipo de transición de la gobernadora electa, Max Cortázar, señaló que el recuento de votos genera confianza a la elección y que sus contrincantes sólo buscan pretextos para no aceptar los resultados.

En ese sentido, aseveró que, después del voto por voto, Martha Érika Alonso, conservó la tendencia ganadora de alrededor de cuatro puntos sobre Miguel Barbosa, lo cual, dijo, no tiene ninguna duda.

Max Cortázar indicó que todo está listo para que el 14 de diciembre próximo Martha Érika Alonso tome posesión como primera gobernadora.

Por último, dijo estar confiado de que no va a proceder la impugnación de Morena para anular la elección, ya que los resultados son claros y la ventaja de la candidata de la coalición Por Puebla al Frente (del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y dos partidos locales) son de casi 110 mil votos.

TEPJF ya vio todo el 'cochinero': Barbosa

Luego de la conferencia de prensa de los miembros del PAN, el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, dijo que todavía no hay declaratoria alguna de triunfo en la entidad y que el TEPJF ya vio todo el 'cochinero' que se cometió en la elección.

"Todo fue un cochinero y no o vamos a permitir que se vuelva un fraude. Hoy Todo lo que dijimos que ellos negaban quedó públicamente visto: miles de irregularidades, manipularon las urnas. Una vez que terminaba el cómputo, llevaban las actas a laboratorios electorales y las arreglaban. Todo quedó a la vista del Tribunal", dijo Barbosa en conferencia de prensa con medios.

Después del conteo de votos del TEPJF, el presidente estatal de Morena en Puebla, Gabriel Biestro, dijo que se confirmó el fraude electoral

"Lo que dijimos pudo ser comprobado: falta de boletas, boletas sobrantes, actas donde no venía boleta para gobernador, actas violadas. Cuando no hay principio de certeza, no se puede declarar válida la elección", dijo Biestro.

Biestro dijo que lo único que hace falta es la anulación de la elección -que no va a ser declarada por el Tribunal de Puebla, comentó Barbosa- y volver a realizar la elección.

Con información de Notimex*