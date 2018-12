Michoacán, sin dinero para pagar nómina a maestros: Aureoles

MORELIA.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dijo que su administración no tienen dinero para pagar las quincenas del mes de diciembre y el aguinaldo a los profesores. Señaló que se requieren mil millones de pesos para pagar a la nómina de los trabajadores al servicio de la educación.

En rueda de prensa, el gobernador michoacano estimó que son más de 20 mil los trabajadores afectados por la falta de recursos económicos en el cierre de este año.

Tras dejar invalidado el convenio de colaboración con el gobierno de la República en materia educativa, Aureoles señaló que ya es competencia de la Federación cubrir la nómina.

Y remarcó que “no le compete al gobierno del estado el pago de los salarios de educación básica, ni debe seguir en una confrontación con los maestros y maestras. Lo que yo quiero es certeza para docentes y estabilidad para Michoacán”.

Enfatizó: “Yo no evado mi responsabilidad social con la educación, pero no puedo seguir bajo un convenio no equitativo, que trae consigo nocivas afectaciones para el desarrollo económico del Estado, para salarios de docentes, y para la educación de niñas, niños y jóvenes. No podemos seguir en esa ruta, necesitamos un nuevo acuerdo por la educación”.

Más adelante, el mandatario estatal reiteró que acompañará a los maestros michoacanos en la defensa de sus salarios y de sus derechos.

“Seré solidario en la defensa de los salarios de los docentes. Si es necesario yo mismo me pondré a la cabeza de las demandas para que se atienda ese tema, y sigo en la misma tesitura. Vamos a entrar en ese proceso de lucha si no hay respuesta”, puntualizó.