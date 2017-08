Mi investigación sobre Ayotzinapa estuvo bien hecha: Tomás Zerón

CIUDAD DE MÉXICO.- Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), aseguró que la investigación que encabezó sobre la agresión y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa estuvo bien hecha y no le cambiaría nada.



“No tenemos porque cambiar algo que estuvo bien hecho… yo estoy muy convencido de los que hicimos y a tres años realmente no ha cambiado nada, hay mucha especulación, pero lo oficial sigue vigente”, dijo.



En entrevista, el actual titular del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional advirtió que incluso repetiría la visita que hizo al Río Cocula con un detenido, que al cabo del tiempo le costó el puesto.



“Al final quien llevaba la conducción es ese momento de la investigación era un Ministerio Público y creo que ya hicieron una declaración ante la PGR, pero al final si hubiera hecho lo mismo”, dijo.



Insistió en que en el voluminoso expediente del caso no tiene una evidencia que indique que las conclusiones son diferentes a las que se llegó con la llamada “verdad histórica” durante la gestión de Jesús Murillo Karam en la PGR.



“Vienen en las declaraciones y está plasmado en todos los expedientes que tiene la procuraduría y en todas las búsquedas, que son más de 800, en todas, no hay un indicio que nos diga que fue diferente”, aseguró.



-- ¿El caso Ayotzinapa fue el golpe más duro para la administración de Enrique Peña?



-- No sabría decirlo.



-- ¿Usted no lo considera así?



-- Yo creo que el gobierno federal hizo lo que tenía que hacer, ha sido un tema que era de índole estatal.



-- ¿El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han politizaron el tema?



--Hay que preguntarle eso a ellos, yo no lo veo así.



El funcionario no quiso ahondar más en el tema pues aseguró que la PGR y la Secretaría de la Función Pública están investigando a diversos exfuncionarios e incluso hay un amparo que está en trámite.



“Vamos a esperar que se resuelvan y deslinden responsabilidades”, justificó.



El 26 y 27 de septiembre, cuando ocurrió la agresión contra los estudiantes normalistas, en Iguala, Zerón era responsable de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y de la investigación del caso.



No obstante, reconoció al gobierno federal por el apoyo que está dando a los padres de los normalistas para la realización de todas las acciones que esto consideran convenientes para su localización.



Zerón salió de la PGR y dejó el caso Ayotzinapa luego de que los expertos del GIEI dieron a conocer un video en el que se le observa con uno de los detenidos del caso, durante una diligencia en el Río Cocula, misma que no se registró en el expediente.



La interpretación del GIEI y de los padres de los normalistas fue que el entonces funcionario de la PGR alteró las evidencias para justificar la llamada verdad histórica por lo que presionaron hasta lograr la salida de Zerón de la PGR.



Enseguida, Zerón asumió como titular del secretariado técnico del Consejo de Seguridad Nacional.