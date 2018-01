'Se está evaluando la viabilidad jurídica': Cancillería

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que si bien las autoridades estadounidenses han replanteado esta propuesta, hasta el momento no existe un acuerdo sobre colocar agentes armados estadounidenses en vuelos comerciales transfronterizos.



Fuentes de la cancillería aclararon que el gobierno mexicano “está evaluando su viabilidad jurídica y sus ventajas operativas y de seguridad”, no obstante, no es un hecho aún.



Tras los atentados del 11 de septiembre en el país vecino, México acordó colocar agentes de seguridad en algunos vuelos, pero aseguró que nunca permitiría que elementos estadounidenses estuvieran a bordo de sus vuelos comerciales, y menos armados.



No obstante, el informe al que tuvo acceso Reuters en el que ambos países resolvieron "estudiar la conveniencia de negociar un acuerdo para el despliegue de Federal Air Marshals (FAM) en vuelos comerciales" señala que en una reunión del 18 de enero entre funcionarios estadounidenses y de la Secretaría de Relaciones Exteriores se acordó el estudio de la conveniencia del despliegue de FAM en naves mexicanas, aún sin fecha de vigencia.



Los FAM son agentes estadounidenses que viajan en aviones comerciales para reforzar la seguridad de los pasajeros. Aún se desconoce si estos elementos estarían a bordo de vuelos de Estados Unidos hacia México o viceversa, o en ambos.



De acuerdo con la agencia, el convenio sería parte de un impulso de México para reforzar los lazos de seguridad con su país vecino.