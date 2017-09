México y Corea del Norte mantienen relaciones diplomáticas: Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, aseguró este viernes que México no ha roto relaciones con Corea del Norte.



Agregó que la expulsión del embajador de ese país es una respuesta que el Gobierno federal le dio a la escalada nuclear de la nación asiática.



Entrevistado tras reunirse con la directiva del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que a raíz de la sexta detonación, de mayor potencia de una bomba nuclear, y particularmente como consecuencia de que un misil sobrevoló el espacio aéreo de Japón, aliado para México, se tomó esa decisión.



“No hemos roto relaciones diplomáticas con Corea del Norte, pero sí queremos enviar un mensaje muy claro de absoluto rechazo a estas conductas, que además de ser violatorias al Derecho Internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, son amenazas de carácter nuclear hacia aliados fundamentales de México y que ponen en peligro la paz mundial”, subrayó.



Sostuvo que México hace votos para que el Consejo de Seguridad, que se ha pronunciado de manera unánime, condenando la actividad del Corea del Norte, siga tomando medidas en la materia para que se logre una distensión pacífica y finalmente la desnuclearización de la península coreana.

Indicó que la posición de México sobre este tema está basada en nuestros principios y valores de solidaridad con nuestro aliados y socios fundamentales como Japón y Corea del Sur que han sido amenazados abiertamente.



“Recordemos que la posición histórica de México ha sido siempre en contra de la proliferación de armas nucleares. En México se firmó hace 50 años el Tratado de Tlatelolco que permitió la desnuclearización de la región latinoamericana”, expuso.



Videgaray Caso agregó que México es firmante del nuevo tratado en contra de armas nucleares que se habrá de formalizar en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, lo que demuestra que la posición de nuestro país será siempre de rechazo a cualquier tipo de actividad y amenaza nucleares.



El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mencionó que la expulsión del embajador de Corea del Norte es sólo una más de las acciones que México ha tomado sobre este asunto y recordó que ya ha tomado diversas acciones de carácter diplomático antes.



“Empezamos el año pasado a partir de las pruebas balísticas de largo alcance y las detonaciones atómicas. El año pasado se redujo el número de funcionarios diplomáticos autorizados en la embajada de Corea del Norte de siete a cuatro y este año decidimos a raíz de nuevas pruebas de ese tipo, no acreditar un embajador mexicano ante ese país”, refirió.



Indicó que el embajador mexicano en Corea del Sur se acreditaba también con ese carácter en Corea del Norte y a principio de este año le comunicaron al Gobierno de éste último país que, como resultado de esos ensayos bélicos, México no tendría una representación diplomática en esa nación.



En otro tema, Videgaray Caso agradeció las muestras de solidaridad internacional que México ha recibido a consecuencia del sismo que sacudió la noche de ayer en varios estados del país.



“México agradece de corazón esta solidaridad internacional y como saben el Gobierno está haciendo el recuento de los daños. Desafortunadamente hay ya el reporte de más de 30 personas que perdieron la vida y enviamos nuestra solidaridad a los deudos y a las personas que tuvieron pérdidas materiales, en estados del sur, particularmente Oaxaca, Chiapas y Tabasco”, apuntó.



Dijo que el Gobierno de la República recibirá la ayuda internacional que llegue, para solventar de mejor manera la contingencia del sismo que fue de una magnitud que no se veía desde hace muchas décadas.