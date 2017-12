'Seguimos viendo un México con hambre y sed de justicia': Meade

A 23 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, reconoció que México todavía tiene hambre y sed de justicia, como lo advirtió en su momento el político sonorense.



Durante un encuentro con la militancia en Hermosillo, Sonora, apuntó que el diagnóstico hecho por quien fuera el abanderado del PRI a la Presidencia de la República en las elecciones de 1994 todavía está presente.



“El discurso de Luis Donaldo Colosio dejó a nuestra generación un diagnóstico que sigue vigente y tres principios que debemos acompañar, seguimos viendo un México con hambre y sed de justicia”, expresó.



Y reconoció que por ello deben “ser sensibles a las demandas y necesidades de las comunidades, estar a la altura del compromiso que esperan de nosotros y asumir autocrítica y transformar lo que nos duele y que nos lastima”.



Acompañado por su esposa Juana, Meade apuntó que lo que está en juego el año próximo es muy importante, por lo que reiteró que no se puede dejar a México en manos de quienes únicamente presentan ocurrencias.



“Hay mucho que está en juego en este 2018, es mucho lo que se ha transformado y es mucho lo que falta por hacer, no podemos dejar al país en manos de ocurrencias, tenemos que buscar en el país un liderazgo experimentado, un liderazgo que dé confianza y esa confianza se encuentra aquí en el PRI”, enfatizó.



El precandidato presidencial priista también hizo un reconocimiento a la militancia del Revolucionario Institucional, pues aseguró que no sólo es la que está preparada para competir, sino que es la más dispuesta a trabajar por las necesidades de la población.