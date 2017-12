Esta ONG ve necesario que el Ejército esté en las calles

La Asociación Civil México SOS, fundada por el empresario Alejandro Martí, respaldó la Ley de Seguridad Interior, pero advirtió que ésta no es la única medida para mejorar la seguridad y tener policías de alto nivel en México.



“No quiere decir que sea la única ley que tiene que pasar, por supuesto que tenemos que regularizar cuanto antes, fortalecer, apoyar y empujar la Ley de Seguridad Pública, que está ahí pendiente.



“Dijimos que tenían que salir juntas, salió la de Seguridad Interior primero, pero tendríamos que estar peleando, con la misma intensidad, que salga la otra”, dijo Orlando Camacho, titular de la asociación.



Consideró que la Ley de Seguridad Pública permitirá fortalecer a las policías municipales y estatales de todo el país, cuya descomposición es la principal causa de que la inseguridad no sea atacada eficientemente.



Tras participar en el Foro Regional Prevención de conductas criminógenas y antisociales, organizado por la Policía Federal, consideró que la Ley de Seguridad Interior es necesaria.



Camacho advirtió que nadie quiere al Ejército realizando labores de seguridad en las calles, pero consideró que es necesario, porque es la única institución que puede dar apoyo en muchos estado.



Señaló que soldados y marinos están realizando labores que no les corresponden y la cual ellos tampoco quieren hacer. “No quieren militarizar al país y quedarse en los estados instalados”, precisó.



Pidió que se pregunte a los gobernadores y gente de estados, donde las Fuerzas Armadas han hecho de todo, si están o no de acuerdo con que soldados y marinos dejen las calles.



“Claro que hay violaciones de derechos humanos y no estamos de acuerdo. A cualquier militar y marino que haya cometido un delito hay que aplicarle la ley, pero no hay que dejar de reconocer la enorme labor que están haciendo”, aseguró.



Camacho consideró que también es necesario implementar mecanismos de presión para que los gobernadores se hagan cargo de sus responsabilidades en materia de seguridad.



También señaló que otro factor que se debe trabajar es el fortalecimiento del sistema penitenciario en todos los estados.



“Hoy no se nos da una reinserción, no porque no la queremos, sino porque primero tenemos que tomar el control de nuestros penales, cuando tenemos el 60 por ciento con autogobierno.



“Creo que ahora tendríamos que estar pensando cómo duplicamos a la Policía Federal, por supuesto, no dejarla en los mismos 40 mil elementos que tenemos, y los mismo en la Gendarmería”, agregó Orlando Camacho.