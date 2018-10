México seguirá con modelo fallido de seguridad si Corte respalda ley: especialista

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, México continuará con un modelo de seguridad que no ha funcionado, indica un experto.

"En diciembre pasado se aprobó la Ley de Seguridad Interior, después de que tanto voces nacionales como internacionales, incluyendo a la ONU, y expertos llamaron la atención para no aprobar esa ley", dijo Ernesto López Portillo, secretario del foro mexicano de seguridad democrática de la Ibero.

Aunque reconoció que hay dos oportunidades para echarla hacia atrás.

"Una, la Corte puede decidir si la ley es constitucional o no, y el presidente que se va, el presidente Peña dijo: 'no la voy a usar hasta que la Corte decida' y el presidente que viene dice 'no me voy a pronunciar hasta que la Corte decida', eso coloca a la Corte en el centro de la historia", detalló.

Indicó que si la Corte reconoce la constitucionalidad de esta ley, entonces México continuará un modelo de seguridad que no ha funcionado y podría no haber camino de vuelta en el modelo de militarización y descomposición de autoridades.

"Se va a prolongar un modelo de seguridad que no funciona con los modelos habilitados con una nueva ley, con poderes para seguir adelante en un despliegue que lleva ya dos sexenios que no sólo no ha contenido la violencia, el Estado mexicano perdió el monopolio de la violencia, pero además, el estado mexicano es cada vez más violento", argumentó.

Diego Luna, actor y activista, indicó que la discusión de seguridad amerita que se abra al debate y que

"Es momento de abrir el debate y escuchar a todos los que tienen algo que decir. El presidente de la República Enrique Peña Nieto decidió ignorar estas voces, el Senado, los diputados decidieron ignorar estas voces y hoy apelamos a la conciencia del ministro ", señaló Luna.

Luego de que este martes, el colectivo ‘Seguridad sin guerra’, encabezado por el actor, entregó una carta al ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, en el que piden audiencias públicas sobre esta ley, antes de que la instancia tome una decisión al respecto.

"Nos hacen pensar que la ley no importa. López Obrador dijo 'yo no la voy a aplicar, yo no voy a hacer uso de esas facultades que se le dan al presidente' y 'no hay nada más allá de las leyes'; sin embargo esta ley nos hace vivir en un México esquizofrénico, no sabemos cuál es la postura de quienes nos gobiernan, parece que cambia por las necesidades", abundó.