México no va a responder a los calificativos de Venezuela: Videgaray

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que no va a responder a los calificativos que ha expresado su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez.



La canciller venezolana hizo fuertes críticas al gobierno de México respecto a su posición de lo que ocurre en Venezuela, por lo que el secretario Videgaray destacó que "México seguirá actuando por la vía diplomática” y no caerá “en provocaciones”.



“Hay que ser realmente muy desvergonzado para pararse a decir lo que ha dicho de Venezuela sin voltear a ver la realidad de su país… yo creo que está cumpliendo un mandato, no sé qué le van a pagar, no sé qué le han ofrecido a cambio”, fueron algunos calificativos que expresó Rodríguez en Caracas.



Ante ello, el funcionario mexicano, en entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, destacó que “no es la primera vez que la cancillería venezolana emite este tipo de expresiones respecto a México y a muchos países del continente, es su forma de operar”.



El secretario aseguró que no va a entrar en ningún tipo de debate y México no cambiará de opinión respecto a lo que sucede en Venezuela.



“No vamos a entrar en ese tipo de debate, la verdad es que tampoco vamos a variar nuestra posición respecto a Venezuela, seguiremos actuando por la vía diplomática”, aseguró.



Reiteró que en el país sudamericano se vive “una situación extraordinariamente grave” que afecta en lo económico y social, además de que hay “una ruptura del orden democrático”.



Sobre la visita que realizará la canciller Alemana, Angela Merkel, a México, Videgaray destacó que la funcionaria llega a clausurar el ‘Año Dual', por lo cual se trata de una visita que se programó desde hace tiempo.



Además de este lazo cultural, la canciller se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto y sostendrá encuentros empresariales.



"Es una visita que nos da gusto porque para México la relación con Alemania es una relación no solamente muy cercana y de mucho afecto, sino una relación muy importante por la inversión alemana que hay en México y las exportaciones de México hacia Alemania", agregó.