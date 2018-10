México no va a caer en exigencias de gobierno alguno: Navarrete Prida

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que “el gobierno mexicano no va a caer en exigencias de gobierno alguno que pretenda provocar en México una reacción hostil por sí misma, sin fundamento y sin haber agotado todas las vías de diálogo”, con respecto a la caravana de migrantes centroamericanos que, dijo, México no ve como criminales. “La migración no se criminaliza en nuestro país”, apuntó.

En conferencia de prensa posterior a la presentación del Libro 'Las Ideas Políticas de José María Morelos en la Historiografía Mexicana del Siglo XX', Navarrete Prida añadió que “tampoco vamos a caer en la presión de grupos de interés, que aprovechándose de la condición de vulnerabilidad de esta población están utilizando a familias, a niños, a mujeres y jóvenes para presionar una llegada a Estados Unidos que no va a ocurrir, porque no van a poder ingresar a ese territorio sin pasar filtros con nosotros y que si corren gran riesgo porque están en esa situación de un proceso electoral intermedio, difícil sobre el tema de la migración”.

El responsable de la política interior del país aclaró que la posición del gobierno de México frente a este fenómeno es que “México tiene la convicción y la obligación de aplicar el marco legislativo, no es opcional, es una obligación de cualquier autoridad, de cualquier nivel de gobierno aplicar nuestro marco normativo; este marco normativo se basa en principios, el primero de ellos en reconocer que el migrante no es un criminal”.

La migración, resaltó, “no se criminaliza en nuestro país, se entiende como un fenómeno de realidades compartidas”. Añadió que México ha abogado por tener una migración ordenada, es decir, documentada.

En el salón Juárez de la dependencia, el secretario de Gobernación informó que hasta el momento han ingresado al país cinco mil centroamericanos y se han presentado hasta el momento, mil 28 solicitudes de refugio.

Respecto a las condiciones de riesgo de quienes hasta el momento no han aceptado regularizar su situación migratoria, el secretario de Gobernación destacó que “si su objetivo es ingresar a Estados Unidos, sus posibilidades de éxito son extraordinariamente remotas y su situación de riesgo es extraordinariamente alta por la situación que atraviesa Estados Unidos en este momento y por la condición meteorológica que atraviesa nuestro país en este momento por la temporada de huracanes, además por su situación de vulnerabilidad porque no tienen un sistema de acompañamiento y porque están siendo presa de intereses específicos que impulsan para presionar posiciones políticas tanto en Centroamérica como en Estados Unidos”.

“Creo que analizando fríamente lo único que se ha conseguido es entrar a una situación de alto riesgo y de vulnerabilidad por parte de los migrantes”, dijo.

No obstante subrayó que no habrá deportaciones masivas ni repatriaciones. “Es un tema de diálogo hasta en este momento que queremos agotar hasta sus últimas instancias”, aclaró.

Indicó que el Estado mexicano tiene las capacidades suficientes para ordenar estros flujos migratorios siempre y cuando haya cooperación de los migrantes que viajaron de forma irregular y sobre todo que no haya violencia porque ello “ya vulnera derechos y rebasa el ámbito de lo administrativo y ya entramos a otro tipo de legislación”.