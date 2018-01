México no puede experimentar en la  economía: Meade 

El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de México, José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que no se puede improvisar en el manejo de la economía y las finanzas públicas del país.



Al reunirse con delegados de la convención y la militancia del PRI en el estado de Colima, Meade afirmó que con una conducción ordenada en las políticas públicas se genera confianza, inversión, empleo y se combate la pobreza.



“México no puede experimentar en términos de la economía, no puede experimentar en términos de cómo se manejan sus finanzas públicas", dijo.



El ex secretario de Hacienda tuvo una comida con el sector empresarial del estado, en la que se refirió a la necesidad de promover acciones que generen certeza para atraer más inversiones y empleo a Colima.



"México necesita, hoy más que nunca, propuestas que generen confianza, propuestas que generen unidad, propuestas que generen reconciliación, propuestas que hagan de México, como una potencia".



En el Comité Directivo Estatal del tricolor, Meade Kuribreña convivió con un grupo de mujeres y jóvenes egresados de la escuela de cuadros del partido.



Durante uno de sus trayectos por la capital colimense, José Antonio Meade saludó a taxistas afiliados a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), quienes le manifestaron apoyo a su precandidatura.