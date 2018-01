México no pagará ni un solo centavo por el muro y se lo vamos a decir en su idioma: Anaya

Ricardo Anaya, precandidato de la coalición Por Mexico al Frente afirmó que México no pagará ni un centavo del muro, y que llegado el momento se lo dirá en su idioma al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “para que no le quede ninguna duda”.



Ante las declaraciones del presidente estadounidense, quien dijo que “si no hay muro no habrá Tratado de Libre Comercio, Anaya Cortés comentó que la coalición “Por México al Frente” entiende la preocupación de Estados Unidos en torno a la migración indocumentada, pero que ellos también deben entender nuestra preocupación por la violencia que provoca, por un lado, el tráfico de armas que provienen de Estados Unidos a México, así como la violencia generada en nuestro país por la demanda de droga de país.



“Cuando nosotros ganemos la presidencia de la República la relación con los Estados Unidos va a ser, sí, una relación de respeto, pero que nadie se confunda: Nosotros sí vamos a actuar con dignidad. Nosotros sí vamos a defender la soberanía de México. Nosotros sí vamos a defender los intereses de las mexicanas y los mexicanos”, advirtió.



Sobre este tema, reconoció que es verdad que Estados Unidos es vital para México, pero que México también es vital para Estados Unidos: “yo espero que esto lo entienda el presidente Donald Trump y que quede muy claro: nunca más México se volverá a poner de tapete frente al gobierno de los Estados Unidos, como ha ocurrido con este gobierno federal del PRI”.



Durante su gira de trabajo por Colima, Ricardo Anaya criticó al candidato del PRI, quien, dijo, “ahora sí, muy valiente, anda haciendo declaraciones para tratar de resolver un problema que el propio PRI generó”.



Apuntó que José Antonio Meade representa, justamente, a ese gobierno priista que ha actuado, hay que decirlo con claridad, con absoluta falta de dignidad frente al gobierno de Estados Unidos”