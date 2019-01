México defenderá la no intervención, pero no será pasivo: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO.- El canciller Marcelo Ebrard aseveró que el Gobierno mexicano defenderá el principio de no intervención y respeto a otros países, pero aclaró que eso no significará pasividad.

En su mensaje de inauguración en la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules, que se lleva a cabo en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que el Gobierno federal está comprometido con los derechos humanos y con los valores democráticos, pero aclaró que para tener la autoridad moral de dar su opinión en el ámbito internacional, primero deben actuar en el ámbito interno.

Sin mencionar específicamente a Venezuela, comentó que ante los cuestionamientos que le han hecho respecto a que si no le preocupan los derechos humanos, su respuesta es que este gobierno tiene un profundo compromiso en la materia.

“Defendemos el principio de no intervención, solución pacífica de conflictos, cooperación para el desarrollo, que es lo que manda nuestra Constitución, pero no intervención no significa pasividad, pero sí significa respeto a los países.

“Alguien me preguntaba ¿pero qué no te preocupan los derechos humanos? Me preocupan esencialmente. Yo podría decirles que este será un gobierno con un compromiso muy profundo con los derechos humanos en primer lugar en México y eso nos va a dar autoridad moral para opinar a nivel internacional sobre esa materia. Valores democráticos igual”, señaló.

Ante embajadores y cónsules, Ebrard señaló que durante las reuniones que sostendrán esta semana diseñarán la política exterior que impulsarán en este sexenio.

Explicó que en un contexto global de cambios profundos aspiran a tener una relación diferente con Asia; diseñar una nueva política de coexistencia y correlación con América del Norte, modernizar la relación con la Unión Europea y establecer nuevos vínculos con Medio Oriente y África.

El titular de la SRE apuntó que entre los nuevos ejes que determinarán la política exterior es la estrecha relación con el sector empresarial para la promoción económica y empresarial que deberán realizar, así como el peso a la diplomacia cultural, la organización de eventos para la innovación, ciencia y tecnología.

Es un asunto de principios, no simpatías: López Obrador

Durante su conferencia de prensa, cuestionado sobre Venezuela, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la vía es el diálogo y no violar el principio de la no intervención.

"Es un principio constitucional en política exterior, la solución pacifica de las controversias, en eso participamos, todo lo que sea dialogo, lo que no podemos es condenar a un gobierno extranjero, porque es violar el principio de no intervención, pero dialogo sí", indicó.

También comentó que no se trata de "un asunto de simpatías, es un asunto que tiene que ver con nuestra política exterior, que siempre han dado resultados, al grado de que repito, se le reconoce a México por esa política exterior, hubo un tiempo que se abandonó esa política exterior, y que secundamos decisiones tomadas. En otras latitudes".