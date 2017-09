Mexicanos Primero y docentes de excelencia piden mejorar evaluación

CIUDAD DE MÉXICO.- La organización Mexicanos Primero y los maestros que recibieron el premio de la organización a la excelencia ABC 2017 llamaron al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a mejorar el examen de desempeño docente.



David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, dijo que en el examen, que determina si un maestro es apto o no para continuar al frente del aula, le falta que se evalúe al profesor dentro del aula.



Explicó que "la petición al INEE es que haga su papel de órgano autónomo y establezca una evaluación lo más completa posible. El fondeo no le toca al instituto...no tiene que andar boteando en las calles. Le corresponde al Congreso darle el dinero que corresponde a sus tareas".



Agregó que "el plus que puede significar la evaluación en sus comunidades tiene un valor muy grande. La zona de la maestra Marbella [docente de Guerrero] no sólo tiene dificultades en términos de ingreso socioeconómico de los padres, infraestructura en general, sino ha tenido problemas por el tema de la violencia. Eso lo captamos y lo vemos a través de los ojos de los evaluadores".



Docentes de varios estados del país coincidieron en la exigencia y pidieron que se evalúe su práctica educativa dentro del aula.



Alberto Villarreal, maestro de primaria en Zacatecas y que ya realizó la evaluación, dijo que se necesita una revisión en el sitio porque, digitalmente o en papel, "es fácil aparentar algo que no es".



Rocío Hurtado, maestra de Tamaulipas, también pidió que se revisará el trabajo del docente en el aula. "No sólo debe ser pose, deben llegar por sorpresa a evaluarnos para que haya continuidad".