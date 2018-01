Mexicanos en riesgo de ser expulsados de Harvard ante falta de pago

CIUDAD DE MÉXICO.- El cónsul en Boston, Emilio Rabasa, pidió al secretario de Educación Pública, Otto Granados, que realice una visita a esa ciudad para conocer los problemas de algunos estudiantes mexicanos en Harvard, que tienen en riesgo su permanencia en la maestría por la falta del pago de las colegiaturas.



“Se me acercaron varios alumnos de la Universidad de Harvard para decirme que tienen severos problemas para que les remitan la colegiatura por parte de Conacyt-Banorte, al grado tal que están en peligro de que sigan en su maestría”, dijo al finalizar la ponencia de Granados Roldán en el marco de la Reunión de Embajadores y Cónsules.



El diplomático aseguró que sería lamentable, tanto para los estudiantes como para el nombre de México, que una universidad como Harvard los diera de baja “porque no les han pagado la colegiatura y la manutención”.



Ante esa situación, solicitó al secretario de Educación no retrasar más la visita que se tenía programada antes de los sismos al consulado para analizar una posible vinculación de la SEP en temas de educación superior.



Al respecto, Granados Roldán aseguró que buscará una visita próxima y en consecuencia la creación de una representación de la SEP en los consulados con más estudiantes de educación superior



Videgaray instruye a difundir importancia de la reforma educativa



El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, pidió a los embajadores y cónsules difundir los beneficios de la reforma educativa, la que considera la más importante de las realizadas en el país.



“No se debe olvidar, particularmente a nosotros que representamos a México ante el mundo, que este es un logro extraordinario de los mexicanos, no de alguien en particular, pero si es un logro colectivo y transformacional, así como dice la ley… que invertir en educación básica es lo que mayor retorno social tiene”, dijo.



Aseguró que una muestra del impacto de la reforma es la evaluación doncente que se realiza en estados que constantemente mostraban conflictos magisteriales, como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas.



Durante su ponencia, Otto Granados destacó los avances de la reforma, en especial el Servicio de Profesionalización Docente, para el cual un millón 700 mil maestros ya han sido evaluados, ya que “una vez recuperada la conducción educativa en México se necesitaba un verdadero servicio profesional docente”.



Asimismo, detalló que como todas las reformas educativas en el mundo, se necesitan por lo menos una generación para verificar los impactos de las mismas, como sucedió con la de Finlandia.