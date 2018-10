Médico presume rechazo a mesera de Hooters y es señalado de clasista

Un usuario de Twitter identificado como Miguel A.S fue señalado por internautas de clasista, luego de que escribiera un mensaje sobre haber rechazado a una mesera de la cadena Hooters.

“Hoy fuimos a Hooters y una mesera (Guapa) me estuvo coqueteando todo el tiempo y antes de irnos me pidió mi número celular. Claró está, no se lo di y no por el hecho de ser mesera. Por el hecho de ser Médico y tener claras mis expectativas y aspiraciones a nivel personal”, dice el tuit del usuario @me_nunk.

Tras el tuit, los usuarios de la red social posicionaron a Hooters como 'trending topic' derivado de las acusaciones en contra de quien en su descripción dice ser Médico Ginecólogo originario de Xalapa, Veracruz.

Los usuarios señalaron que, pese a negar que el rechazo se dio por tratarse de una mesera, el usuario señalara que relacionarse con una persona con ese tipo de empleos no está a la altura de sus expectativas.

También hubo usuarios que bromearon con la situación en diversos tuits.

