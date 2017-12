Medicamentos a base de mariguana llegarán a México en 2018

México.- Para el primer trimestre de 2018 ya estarán en el mercado mexicano los fármacos hechos a base del componente psicotactivo de la mariguana, el tetrahidrocannabinol (THC), así como productos hechos a base de mariguana con distinta concentración, de acuerdo con el titular de la la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Julio Sánchez y Tépoz.



Detalló que 80 por ciento de los permisos de importación de medicamentos son para el tratamiento de epilepsia infantil, y el resto para cuidados paliativos y otros padecimientos.



Con ello, los padres de familia y los pacientes tendrán importantes ahorros porque ya no realizarán los gastos de importación, señaló.



De 2015 a la fecha, esa instancia recibió 431 solicitudes para uso recreativo de la mariguana y autorizó 294 permisos individuales para la importación de medicamentos con cannabidiol.



El titular de la Cofepris dijo que todas las solicitudes para uso lúdicos de la cannabis -por ley- son negadas o rechazadas, aunque hasta ahora siete han llegado al amparo y autorización en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



Informó además que la semana pasada concluyó la elaboración del Reglamento para productos a base de mariguana, el cual está en proceso de publicación, para que entre en vigor el próximo año.



“La reglamentación está hecha para que cualquier persona tanto física o una persona moral pueda realizar investigación, una vez que explique brevemente la metodología científica, no está dedicada a empresas nada más”, mencionó.



Sánchez y Tépoz reiteró que no está autorizado el autoconsumo, ni los grandes sembradíos.



Agregó que hasta el momento la Cofepris no ha recibido alguna solicitud para investigación o comercialización de productos derivados de la cannabis que pueden ir desde medicamentos con más de 1.0 por ciento de THC, hasta alimentos, cosméticos y combustible que deben contener menos de 1.0 por ciento.