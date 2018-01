Meade va por Sistema Nacional de Identificación Integral para detectar criminales 

José Antonio Meade, precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, reiteró frente a la militancia en el estado de Durango que encontrará “a los criminales escondidos” con el Sistema Nacional de Identificación Integral.



En el encuentro organizado por el comité estatal, explicó que el Sistema que propone como parte de la estrategia para combatir el crimen en el país permitirá tener un registro de vehículos, armas y personas.



Dijo que “no habremos de darles refugios a los criminales escondidos atrás de la falta de información, necesitamos que los seccionales sepan que no habrá refugio para los delincuentes, que no podrán esconderse atrás de la falta de un Sistema Nacional de Identificación Integral”.



El ex secretario de Hacienda detalló los cinco puntos de los cuales hablara por la mañana en la reunión con la Fundación Colosio.



“No nos vamos a agotar en enfrentar a la delincuencia con esos instrumentos, habremos de enfrentarla también con una política social, una política incluyente que lleve a los jóvenes a las escuelas, que le dé a las mujeres la oportunidad de terminar su ciclos escolares, que le dé a los trabajadores certeza de que podrán usar el transporte público con tranquilidad y que las seccionales puedan regresar a su casa tranquilas de que sus hijos van a estar seguros”, dijo.



Los cinco puntos propuestos por Meade Kuribreña son "pegarle" a la delincuencia reduciendo sus armas y el dinero, capacitar a las fuerzas policiacas pagándoles mejor, capacitándolos bien para que los ciudadanos confíen en que pueden hacerle frente a la delincuencia; igualar los castigos al que cometa el mismo delito; una buena política de prevención y de inclusión; además de evitar espacios para se escondan los criminales con un buen sistema integral de información