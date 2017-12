'Sin importar cuántos frentes vengan, no nos dará frío': Meade

José Antonio Meade, precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, aseguró que “sin importar cuántos frentes vengan a nosotros, no nos va a dar frío”.



De gira por Chiapas, el ex secretario de Hacienda dio un mensaje a delegados del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).



En el Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Meade hizo una clara referencia a la coalición conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano y advirtió también que no va a dividir o fracturar al país.



“Vamos a unir a México, no a fracturarlo. Nos hermananos para darle una vida mejor, caminaremos juntos sin importar donde nacimos o cuánto ganamos. Amamos a México y no vamos a dividirlo. Juntos haremos de Chiapas y del sureste un ejemplo de lo que los mexicanos podemos lograr cuando nos proponemos trabajar duro y con una visión clara, seguiremos buscando la calidez y la unidad de los mexicanos en el consenso, en el liderazgo responsable”, agregó.





El precandidato fue recibido al grito de “¡Vamos a ganar!” y de “¡Pepe, presidente, Pepe, presidente!”. Se tomó selfies y se puso las gorras que habían hecho con su nombre.



Estuvo acompañado de su esposa Juana de quien dijo “Chiapas es su segunda casa”.



El precandidato del PRI agregó que “viene lo mejor para México, viene lo mejor para Chiapas, vamos a hacerlo juntos, vamos a ganar con los militantes del PRI. Vamos a ganar con los militantes del Verde, vamos a transformar este país, vamos a darle esperanza vamos juntos a ganar, vamos juntos al triunfo. ¡Vamos con todo!”.



Más temprano, Meade se reunió esta mañana con empresarios chiapanecos, quienes le hablaron sobre los retos que enfrentan en materia de crecimiento y desarrollo.



Durante el desayuno de carácter privado, el precandidato ofreció un diálogo abierto con este sector a fin de encontrar las vías para generar mayores condiciones de crecimiento.



Dijo que él hablará “con los empresarios y no solamente sobre los empresarios”.



Afirmó que en estas semanas centrará sus esfuerzos en buscar el respaldo de los militantes delegados del PRI, a fin de que sea elegido como abanderado presidencial de este instituto.



De acuerdo con el equipo de Meade Kuribreña, los empresarios reconocieron su trayectoria y le expresaron su compromiso por trabajar de manera conjunta a favor de mejores condiciones para la inversión, la creación de empleos y la seguridad.