Meade rechaza ser padre del 'gasolinazo'

El precandidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, rechazó ser el “padre de los gasolinazos” en el país.



Durante una gira de trabajo en Aguascalientes se le preguntó si se le pueden atribuir las alzas en el precio de las gasolinas.



“El precio de los combustibles se determina internacionalmente y fluctúa con las condiciones de costo”.



- Entonces, ¿usted no es el padre de los gasolinazos en México?



“Como dice el clásico: tú lo has dicho compañero”, respondió el exsecretario de Hacienda.



Durante su paso por la Secretaría de Hacienda, a principios del año pasado, los precios de la gasolina se dispararon hasta un 20 por ciento, de la mano del plan de liberalización de los precios de los combustibles del Gobierno de Enrique Peña Nieto.



El Gobierno asegura que las arcas públicas ya no podían seguir subsidiando los precios de los combustibles, por lo que se decidió que éstos fluctúen con base en los precios internacionales. Sin embargo, aunque en menor medida, aún el Gobierno subsidia las gasolinas a través de los impuestos que cobra.



El encuentro que sostiene con militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Meade habló sobre la predicción que hiciera el diario británico Financial Times, de su triunfo en 2018.



“Si tomamos en consideración hay tres: lo que dice la bruja Zulema, lo que dice el Financial Times y lo que dice la militancia…no cabe duda de que vamos a ganar”.



El diario británico, como parte de una serie de predicciones sobre este año señaló que Meade podría ser el próximo presidente de México, aunque tiene que convencer a los electores "de que pueden confiar en él, después de que aumentaron los precios de la gasolina en un 20 por ciento durante enero, lo que desencadenó un aumento de la inflación".



La predicción del diario se basa en "la formidable maquinaria" del PRI para obtener votos, sin precisar a qué se refiere con "maquinaria".



Meade Kuribreña dijo que todavía no tienen conformado a los miembros de su gabinete y que eso se definirá hasta el primero de diciembre de 2018.