Meade plantea 5 puntos para acabar con brecha de género

Para acabar con la brecha de género que existe en el país, el precandidato de la alianza “Todos por México”, José Antonio Meade, resumió su propuesta en cinco puntos principales.



En el Foro Puntos de Encuentro “La Fuerza de las Mujeres”, en el estado de Guerrero, Meade Kuribreña le dijo a las mujeres priistas que de llegar a la Presidencia se trabajara en lograr créditos para mujeres emprendedoras, salarios equitativos, becas para la educación superior, estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, además de que se buscará dignificar el trabajo doméstico con seguridad social.



Dijo que para incentivar el trabajo doméstico con seguridad social se propondrá que quede exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR).



Agregó además que “hoy las estadísticas refieren que el 70 por ciento menos de ingreso reciben las mujeres por el mismo trabajo, por un trabajo igual que implica el mismo sacrificio el mismo talento y la misma capacidad”.



Explicó que en el país no puede haber diferencias de sueldo por razones de género “tenemos que asegurarnos por trabajo igual compensación igual”.



Mujeres priistas y guerrerenses expresaron al candidato sus preocupaciones sobre violencia de género, falta de acceso a servicios públicos y becas para sus hijos.



El ex secretario de Hacienda dijo que detrás de cada feminicidio existe una “falla estructural” en la escuela, en la casa o en las calles.



“Siete de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. Es una cifra inaceptable, profundamente indignante. La tenemos que corregir de dos formas: con la aplicación irrestricta de la ley, pero también cambiando nuestro conjunto de valores. Detrás de cada feminicidio hay una falla estructural de la familia, de nuestras calles, en nuestros centros de trabajo. Si queremos cambiar esa realidad tenemos que empezar por una cultura de respeto que empieza en la casa, sigue en la escuela, continua en el trabajo y en las calles”.



El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) incluso hizo referencia a que a las mujeres “no se les debe tocar ni con el pétalo de una rosa”.



Prometió también que quienes cuenten con el Seguro Popular, de ser elegido presidente de México, se podrán atender tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).



“El reto de la burocracia es del gobierno y no del paciente”, afirmó.