Descentralizar la Ciudad de México, no es la solución: Meade

CIUDAD DE MÉXICO.- El precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, dijo que en la capital del país viven muchos servidores públicos, por lo que no se puede apoyar la descentralización, solo porque la Ciudad de México no funciona.



Al acompañar al registro de Mikel Arreola como precandidato del PRI a la jefatura del gobierno capitalino, el exsecretario de Hacienda advirtió que la ciudad está de pie y hoy es un día de fiesta porque “ya tenemos a quien va a sacar del bache a esta ciudad: Mikel Arriola”.



Sostuvo que Arriola aportará además de experiencia una formación sólida como ser humano. “Es un hombre probado en su integridad y en su eficiencia".



Arropado por la militancia y la dirigencia priísta encabezada por Enrique Ochoa Reza y líderes de los sectores y organizaciones de ese partido, Meade sostuvo que para que está ciudad tenga estabilidad y las familias sientan el crecimiento en sus bolsillos hay soluciones claras.



“En esta ciudad viven muchos servidores públicos así se organizan los gobiernos federales no podemos apoyar una descentralización solamente porque la ciudad no funciona", por lo que, afirmó, con Mikel Arriola la capital del país funcionará para que siga siendo sede de los poderes federales.



Los servidores públicos están entusiasmados porque se reivindique con nuestros valores a nuestra ciudad con un gran servidor publico como fue y será Mikel Arriola, subrayó.



Aseguró que el exdirector general del IMSS llevará soluciones a todas las familias de la ciudad, a los campesinos que cosechan en Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón.



Dijo que no se olviden que en la capital hay campesinos, en donde el 60 por ciento es rural y nos preocupa llevar soluciones. “Es un gran candidato, un explendido candidato. Será el mejor jefe de gobierno que haya tenido esta ciudad.