Meade califica de "maniqueísta" la promesa de AMLO sobre el narco

AGUASCALIENTES.- En una serie de entrevistas con medios locales y nacionales, José Antonio Meade Kuribreña, calificó como “maniqueísta” la virtual promesa del precandidato a la presidencia de la coalición 'Juntos Haremos Historia' –Morena, PT y PES-, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que a la mitad de su sexenio va a acabar con la guerra contra el narcotráfico.



Interrogado sobre el tema, desestimó nuevamente a su eventual contrincante señalando que “sus propuestas sean serias, es una locura, lo diría quien nos está escuchando, cualquiera que tenga un grado de conocimiento del tema”.



“Ya conociéndolo por décadas, ya sabiendo cuál es su hambre de poder y la calidad de sus propuestas, más de siete de cada diez lo ven mal; eso quiere decir que hay una alternativa de este lado”, remató el precandidato del PRI, PVEM y Panal, quien, en esa tónica, puso otra vez en duda las posibilidades de triunfo del también líder de Morena.



Meade Kuribreña presumió que le sobraba tiempo para darse a conocer entre la ciudadanía y que ese conocimiento se traduciría en votos “no solamente para alcanzar (en las encuestas), sino para rebasar con amplitud” a López Obrador.



¿Qué opinión le merece la postura del Financial Times al respecto?



-Mira, tomamos en consideración yo diría tres: lo que dice la bruja Zulema, lo que dice el Financial Times y lo que dice la militancia…. no cabe duda que vamos a ganar –contestó.



Poco antes de reunirse con la clase política del PRI en un hotel ubicado en el corazón de la ciudad –a donde llegó acompañado por el exgobernador Carlos Lozano de la Torre, la hoy secretaria general de Movimiento Territorial del PRI, Lorena Martínez Rodríguez, y el dirigente local de ese partido Enrique Juárez Ramírez- Meade Kuribreña se lavó además las manos en el caso del “gasolinazo”.



Recordó que el precio del combustible se determina internacionalmente y fluctúa “conforme a sus condiciones de costo”.



¿Entonces usted no es el padre del gasolinazo?



-Efectivamente, como dice el clásico, tú lo has dicho compañero –reviró.



Respecto a sus propuestas para Aguascalientes dijo que habrá que trabajar varios problemas como el del agua y la movilidad interna; para preservar su atractivo para la inversión y su competitividad como uno de los mejores estados para hacer negocios, así como para contrarrestar amenazas a la seguridad y paz pública que caracterizaban al estado hasta hacía un año y que “hoy vemos que comienza a ser precisamente amenazada”, dijo.



El precandidato priista abrió su agenda proselitista en la entidad con entrevistas “exclusivas” a medios locales y el posterior desayuno con la clase política priista en hotel citadino, el cual, según dijo en la víspera el dirigente del PRI local, “serviría para demostrar el respaldo que hay en torno a su designación, a pesar de no ser un personaje con militancia o trayectoria” en el PRI.



Al respecto Kuribreña consideró que el hecho de que ese partido invitara a participar en un proceso como el presidencial “a quien ha sido en su trayectoria apartidista, muestra una señal de que está dispuesto a cambiar”.



Para esta tarde tenía agendada una comida privada con empresarios locales y un mitin político con militantes y simpatizantes del tricolor.

Reunión con la militancia en Aguascalientes https://t.co/06irX2r5hj — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 3 de enero de 2018