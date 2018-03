Me retan a debatir con malas formas y de manera muy machista: AMLO

El candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador, indicó que sus oponentes Ricardo Anaya y José Antonio Meade lo retan a debatir pero con malas formas y hasta de manera machista.

“Me están retando hasta con malas formas, de manera machista”, indicó AMLO en referencia al comentario del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, quien retó a López Obrador a un debate con frases como: “vamos a ver si el señor tiene las ideas, el valor y los pantalones para enfrentarnos a un debate”.

“Es muy machista eso, no, no, no, amor y paz”, añadió el político en entrevista con medios antes de su reunión con empresarios en Zacatecas.

Mientras que el candidato priista también retó a AMLO al debate, a través de su cuenta de Twitter, con la frase: ¡Éntrale!

El tabasqueño indicó que si quieren debatir que lo hagan entre ellos: “que debatan entre ellos, que debata Meade con Anaya para ver todo lo que tienen ahí pendiente, que arreglen sus cosas con urbanidad; y que vayan al Ministerio Público, ahí, no a debatir sino a declarar a la procuraduría”, señaló.

Advirtió que lo que quieren es “echarle montón, me quieren trampear”.

“Pero mis asesores rusos de Catemaco y de Zacapoaxtla y de Tuxtlachico me dicen que no caiga en provocación. Andrés Manuelovich, tu tranquilo. Llévatela poco a poco como pateando un bote”, indicó.

Con información de Isaías León