Me equivoqué al declarar que no dejaría mi cargo: Kumamoto

​En La Nota Dura, el aspirante a candidato independiente al Senado por Jalisco, Pedro Kumamoto, dijo haberse equivocado cuando señaló que no dejaría su cargo de diputado para buscar una candidatura al Senado.



“Me equivoqué al declarar que no dejaría el cargo”, dijo. “No tenía claro que de entrada iba a existir esta oportunidad se seguir señalando las corruptelas, las malas prácticas y los tratos por debajo del agua en otros espacios”.



Kumamoto señaló que en su desarrollo como funcionario público se ha dado cuenta de la amenaza que representa para los partidos políticos y que eso lo motivó a buscar un puesto en el Senado.



“Ha sido un aprendizaje ver que muchos partidos le apuestan a que yo me quede sin un espacio público en donde pueda denunciarlas y por eso tomo esta decisión”, comentó.



El aspirante al Senado por Jalisco dijo sentirse “emocionado” por el apoyo que ha recibido de la ciudadanía para consolidar su candidatura y que ya tiene las cifras necesarias para estar en la boleta.



“La neta me siento muy emocionado porque 2 mil 350 personas recolectaron al menos una firma, en promedio recolectaron 50 firmas cada una una de las personas que nos ayudó, tenemos presencia en cada uno de los municipios de Jalisco y ya logramos la dispersión”, señaló.



Agregó que de todos los aspirantes independientes, él ha sido el más transparente y lamentó que muchos de sus competidores hayan incurrido en actos irregulares durante la recolección de firmas.



“Viene un proceso de fiscalización en el que hemos sido reconocidos por Ciro Murayama (consejero del INE) como la aspiración a candidatura independiente más transparente y mejor fiscalizada.



"Ver que está utilizándose de forma ‘gandalla’, con las peores prácticas dignas de los mapaches peores de los partidos políticos, la neta sí decepciona”, concluyó.