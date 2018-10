Me da gusto que haya polémica por consulta del nuevo aeropuerto: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aplaudió la polémica que existe por el financiamiento de la consulta para decidir sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), porque dijo que así la gente se entera y vota.

En conferencia de prensa en Durango este martes, después de reunirse con el gobernador José Rosas Aispuro, dijo que “a mí me da gusto que se polemice el asunto, porque la gente se entera. Si no hubiera polémica la gente no se enteraría que va a haber una consulta del aeropuerto… yo voy a polemizar más”.

El lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aclararon que no financiarían la consulta que comenzará el 25 de octubre, a pesar de las declaraciones que hiciera el próximo vocero de la presidencia, Jesús Ramírez.

Sin embargo, Monreal se retractó. "Si la bancada lo decide por supuesto. Ganamos 103 mil pesos, pagamos 10 por ciento al partido por mes y si tenemos que hacer un mayor sacrificio, lo vamos a hacer".

“Hoy y mañana voy a hablar del asunto del aeropuerto. Y voy a dar nota, porque lo que quiero es que la gente se entere. Si hay información van a participar muchos ciudadanos y esto nos conviene a todos: que la gente tenga elementos para decidir”.

Sobre si hay presión de los empresarios que han invertido en el proyecto, dijo que “siempre hay intereses creados”, pero garantizó que honrará los compromisos del Gobierno.

“Lo que queremos es tomar la mejor decisión porque estamos hablando de miles de millones de pesos. No es si reparamos una banqueta, una calle, si cambiamos o no las luminarias, estamos hablando de inversiones de alrededor de 300 mil millones de pesos. Hablamos más de la mitad de la inversión pública de un año. Tenemos que buscar lo que más convengan al interés general y no hay interés personal o grupos -por poderoso que sean-, que vaya a estar por encima del interés nacional".