Movimiento Ciudadano se unirá al Frente con o sin el PRD

Jorge Álvarez Máynez, representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral, aseguró que su partido formalizará este lunes su integración al Frente Ciudadano por México (FCM) sin importar la decisión que tome el PRD.



“Nuestro objetivo es llegar hasta el final en la conformación del Frente Ciudadano porque nuestro interés no son las candidaturas sino lograr una fuerza que sea capaz de sacar al PRI del poder, entonces el hecho de que el candidato presidencial no sea de nuestro partido realmente para nosotros no constituye ningún problema”, aseguró.



Apenas el sábado, el PRD anunció que se pospuso la decisión de integrarse al Frente, la cual se tomaría este domingo, ante la inconformidad de algunas corrientes del partido.



En entrevista con El Financiero, Álvarez aseguró que “en un principio el acuerdo fue que el PAN sería quien nombrará al candidato presidencial, que el PRD tendría la jefatura del gabinete y que a Movimiento Ciudadano le correspondería la presidencia de la Cámara de Diputados; sin embargo, ahora el PRD quiere que el candidato presidencial sea de su partido y eso no estaba pactado así”.



Dijo también que van a tratar de que el PRD se mantenga dentro del Frente y con ello concluir exitosamente esta etapa de su conformación, “pero si los perredistas deciden finalmente dejar de lado su participación, nosotros sí seguiremos hasta el final".



Álvarez Máynez señaló que Movimiento Ciudadano acudirá este lunes, junto con el PAN, a firmar el convenio de coalición para la elección del próximo año. “Estaremos mañana el el INE al mediodía y esperamos que el PRD logre resolver su conflicto interno”, dijo.



Sobre el método de elección del candidato presidencial del FCM, el miembro de MC dijo que “puede ser cualquiera, menos aquel que le brinde la oportunidad a gobernadores priistas y al propio presidente para poder inmiscuirse”.



Así puso como ejemplo la pasada elección a la gubernatura del Estado de México y dijo que “con todo respeto, no queremos un 'zepedazo' en el Frente, por lo que vamos a cuidarnos muy bien”.