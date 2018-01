Más de la mitad de firmas, aún sin validar

CIUDAD DE MÉXICO.- A 20 días de que concluya el periodo para que los independientes recopilen firmas de apoyo para obtener el registro de su candidatura presidencial, más de la mitad de las firmas que han recabado no han sido identificadas por el INE.



Los 48 aspirantes independientes registrados para buscar la candidatura presidencial –tres no han recabado una sola firma– han ingresado cinco millones 770 mil 608 apoyos, de los cuales 75.9% han sido reunidos por Jaime Rodríguez, El Bronco, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter.



Sin embargo, de las firmas recabadas, tres millones 89 mil 674, equivalente a 53.5%, no han sido identificadas en la revisión preliminar en la lista nominal de electores.



La alerta en el INE obedece a la primera revisión que realizó sobre las firmas de los independientes a la Cámara de Diputados, donde encontró que algunas eran “hechizas”, por lo que ahora que ya cerró el plazo para que los independientes al Senado recaben sus firmas, comenzó el proceso para verificarlas.



La revisión preliminar identificó que de las firmas registradas por los aspirantes al Senado, 604 mil 864, equivalentes a 75.6 por ciento fueron ubicadas en la lista nominal de electores, sin embargo, está pendiente su validación final.



Los aspirantes a una candidatura presidencial y a la Cámara alta suman 6 millones 570 mil 188 firmas, de las cuales 3 millones 694 mil 538 (56.2%) no han sido identificados en la lista de electores.