Más allá de las coyunturas lo que no cambia es el objetivo de servir mejor al país: Osorio Chong

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que más allá de las coyunturas lo que no cambia ni el PVEM ni en el gobierno de la República es el objetivo fundamental que es servir de mejor manera al país y servir para que las condiciones se vayan modificando y no solo a partir de discursos, a partir de buenas intenciones, sino a partir del trabajo y a partir de la responsabilidad.



Al inaugurar la Sesión Plenaria de los diputados y senadores del Partido Verde Ecologista, donde ese partido reiteró su respaldo, incondicional, hasta el último de su mandato, al presidente Enrique Peña Nieto y se comprometió a no convertir el Congreso en arena electoral el último año legislativo, Osorio Chong dijo que el Partido Verde ha hecho un buen trabajo pues es muchísimo lo que se está viendo en el día a día y muchísimo lo que se verá en los próximos años.



“Cuando se piensa como política y político pero sobre todo como estadista, es el que piensa más allá de la coyuntura, del momento, los que piensan solo en las modificaciones para quedar bien, solo para el hoy, mañana se ve que fue corto de pensar y poco de visión. Ustedes están actuando para el hoy, para las y los mexicanos y están actuando para el mañana de todas las familias de este país”, apuntó.



En ese sentido Osorio Chong expresó su reconocimiento al senador Pablo Escudero al frente de la mesa directiva del Senado de la República y dijo que “si bien es ya parte de la historia que el Partido Verde por primera ocasión tuvo en su haber la Presidencia de la Cámara de Senadores, en la persona de Pablo Escudero, no solo eso va a pasar a la historia, las dificultades de llevar a una Cámara en estos momentos del país y yo creo que en cualquier otro momento, llevarla con mucha responsabilidad como un político profesional que es y al aludir la gobernabilidad del país, yo hablaría de la gobernabilidad en la Cámara de Senadores”.



En la Reunión Plenaria del Partido Verde encabezada por Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva, el vocero nacional, Carlos Puente y el coordinador en San Lázaro, Jesús Sesma, también participan los secretarios de Agricultura, Eduardo Calzada; de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano y de Salud, José Narro.