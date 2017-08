Margarita Zavala advierte que el PAN está cediendo en la negociación del FAD

TOLUCA.- Margarita Zavala pidió mantener las definiciones que ya hay dentro de su partido en relación al proceso para conformar el Frente Amplio Democrático ya que acusó que "lo que veo es que, así como estamos negociando, siento que el PAN es el único que más está cediendo".



Quien encabeza la negociación -Ricardo Anaya- "que es juez y parte, dice que Acción Nacional es el que encabezará la Alianza" pero, advirtió, el PRD ya tiene su propia dinámica y la gran mayoría está dispuesta a aceptarla.



Entrevistada antes de entrar a una reunión privada con diputados locales panistas en la sede de la Legislatura, dijo no estar preocupada por el hecho de que Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, encabece las preferencias electorales en el país para la elección de 2018.



"A mí muy poco (me preocupa) porque si estoy abajo de él dos o cuatro puntos no está nada mal".



Refirió que el también aspirante presidencial tiene a su favor 2 millones de spots "y yo no tengo ni uno solo; ha hecho de su partido el escaparate para promocionar su imagen a ideas, y yo al contrario; no he tenido esa posibilidad respecto del PAN".



Zavala dijo también que la alianza con otros partidos es importante siempre y cuando sean claras para los ciudadanos.



"Lo que estoy pidiendo al PAN es primero definir lo que somos; que definamos al candidato o candidata , y en general a los candidatos por las elecciones del Estado de México" que, dijo, su importancia a nivel nacional en lo económico es innegable.



Después de ello, sugirió ir con los ciudadanos con quienes es "la alianza principal, y con los otros partidos en la medida que seamos claros y que tomemos nuestras propias definiciones nos dará mucho más fuerza para la alianza. Así es como lo pongo".



Sobre el tema del líder nacional panista, Ricardo Anaya, la exprimera dama de México dijo que él "ya está aclarando las cosas...nos solidarizamos"