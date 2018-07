Margarita justifica que obispo dialogue con narcos, pero rechaza amnistía

La candidata a la presidencia por la vía independiente, Margarita Zavala, justificó que el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, se reúna con criminales de Tierra Caliente, pero reprobó la propuesta del candidato Andrés Manuel López Obrador de dar amnistía y perdón a los delincuentes.

“Entiendo que un Obispo, ante la ausencia cobarde del Estado, recurra al diálogo con criminales. Pero eso no justifica los llamados a la impunidad de López Obrador. No a una amnistía a criminales. Sí a la paz con ley y justicia”, escribió en su cuenta de Twitter.

El mensaje lo dio luego de que López Obrador celebrara en un mitin en Coahuila que el religioso se atreviera a ablar con narcos para buscar evitar más asesinatos en Guerrero.

"Que bien que él (Obispo de Chilapa) se atrevió a hacer eso y que se esté exhortando para que no haya violencia, que no le quiten la vida a nadie, ni a candidatos ni a ciudadanos, que no haya sufrimientos para nuestro pueblo, que yo creo que eso lo tenemos que hacer todos, buscar la reconciliación, la paz, la tranquilidad en México", dijo el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.