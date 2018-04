Margarita dice convencida: fue bueno el gobierno de Calderón

La candidata a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, dijo confiada que el gobierno del expresidente Felipe Calderón fue bueno, y que los retos que el país enfrenta ahora son totalmente distintos a los de la administración de 2006.

“De lo que obviamente se ve, se estudia, se hace una crítica o se revisa con el tiempo, de todo he aprendido, de lo bueno, de lo que no salió exactamente como se hubiera querido, pero realmente estos retos de México son distintos a los que tuvimos en el 2006. Estoy convencida de que un gobierno como el de Felipe fue bueno, totalmente convencida”, expresó la candidata a través de Facebook.

En un diálogo con usuarios de la red social, la abanderada independiente reconoció que gracias a la experiencia que le dejó el sexenio de su esposo, Felipe Calderón, pudo recorrer el país en varias ocasiones, por lo que “nadie conoce a México mejor que yo”.

Afirmó que México ya se encuentra preparado para tener a una mujer como presidenta, “desde hace mucho; es más, yo creo que nos hubiera ido mejor si lo hubiéramos decidido antes”, agregó.

Entre los cuestionamientos, un usuario descalificó su candidatura y preguntó cómo podría desvincularse de la figura de su esposo, por lo cual Margarita Zavala defendió su identidad como una figura independiente.

“Yo como muchas mujeres me he abierto paso, también sé lo que es que te quiten el nombre, o que te crean no capaz por el hecho de ser mujer. Por eso cada vez que López Obrador me dice señora Calderón, yo le respondo Margarita Zavala, aunque le cueste trabajo”, dijo.

El tema de su esposo siguió presente durante la interacción de media hora, ya que otro usuario preguntó si la candidata estaría dispuesta a renunciar a la pensión presidencial, a lo que respondió que sí y recordó que su marido donó esos recursos a una fundación de lucha contra el cáncer.

Además, Margarita recordó algunas de sus propuestas de campaña: fortalecer y duplicar a la Policía Federal; la creación de un servicio universal de salud y la eliminación del Impuesto Sobre la Renta a quienes ganen menos de 15 mil pesos.