Margarita declinará por Meade advierte AMLO 

CHIHUAHUA.- Por formar parte del mismo grupo, Margarita Zavala, quien busca ser candidata independiente a la presidencia de la república, terminará por declinar en favor de José Antonio Meade, advirtió Andrés Manuel Lopez Obrador, precandidato presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), durante su visita a esta ciudad.



“Nomás estoy señalando algunas cosas para que el pueblo se dé cuenta de cómo van a actuar, de cómo la mafia del poder va a querer aglutinarlos a todos en nuestra contra”, adelantó al término de su mitin celebrado en la céntrica Plaza Francisco Villa, donde reunió a más de 3 mil personas.



Añadió que ya solo falta saber en qué va a terminar “el bronco”, al referirse al otro independiente, que como Zavala, se encuentran en la etapa de recopilación de las firmas que avalen sus respectivas candidaturas.



Recordó que el hoy expanista Javier Lozano, quien fuera secretario del Trabajo con Felipe Calderón (esposo de Margarita), ya decidió irse con Meade, lo que habla de cómo se acomodarán las cosas en un futuro inmediato.



Además, Vicente Fox que en la pasada elección no llamó a votar por Josefina Vázquez Mota, la candidata de su entonces supuesto partido el PAN, sino por Peña Nieto, ahora habla de apoyar al candidato priísta.



“Por eso ya se está hablando y quiero que esto se ventile, Margarita declinará a favor de Meade, sería bueno que esto se aclare, para abril o mayor van a ver, se va a unir el PRI y el PAN como siempre lo han hecho, para buscar vencernos”.



Destacó que la gente de Chihuahua está tomando una decisión muy importante, al hacer a un lado el bipartidismo con el predominio del “PRIAN” y apoyar una alternativa distinta, que busca una verdadera transformación, pues aseguró que en esta entidad se encuentra arriba en las encuestas, situación que en años anteriores les había costado mucho trabajo.



“Ahora ya se extendió el movimiento al norte y estamos arriba, no solo en Ciudad Juárez, también aquí en la capital y eso significa que la gente nos está dando su apoyo”, afirmó.



En su discurso criticó al presidente Enrique Peña Nieto y sus funcionarios, que tienen a su disposición una extensa flotilla de aviones y helicópteros, que anunció, serán vendidos una vez que llegue a la presidencia, “el avión presidencial ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump, porque ni él lo tiene”, dijo.



Prometió que ofrecerá una atención especial a los jóvenes y que se cambiara la estrategia en el tema de la educación, donde reiteró, se cancelará la Reforma Educativa, que obedece, como otras reformas instauradas en este gobierno, a directrices enviadas desde el extranjero, por organismos financieros internacionales.



AMLO, criticó que desde hace 30 años no hay un programa de desarrollo propio en el gobierno, pues se aplican recetas que envían desde fuera, como ocurrió con las reformas estructurales, “que aplican en gobiernos títeres, peleles”.



“Ya impusieron la reforma fiscal para impuestos, la laboral para afectar a los trabajadores, la energética que produjo una crisis gravísima en el sector energético nacional; es un desastre lo que han hecho con la industria petrolera y la eléctrica”, lamentó.



Por eso precisó que en su mandato, el gobierno tendrá su propia agenda y no seguirá orden del día que se indica dese el extranjero.