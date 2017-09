Margarita afirma que no le tiene miedo a López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, asegura que no le tiene miedo a Andrés Manuel López Obrador, y admite que no lo subestima, pues sabe lo que representa.



“No le tengo miedo a nadie, pero no lo subestimo. Sé lo que él representa. Él representa el pasado. Yo le digo a los jóvenes que el futuro está precisamente en la honestidad en la vida pública, en la certeza económica que pueden tener para realizar sus sueños, para trabajar, para vivir y también en la seguridad que necesitamos precisamente para dar ese paso al siglo XXI, eso no lo trae él (López Obrador), porque representa a ese pasado, así que sin miedo, por supuesto sin miedo, que lo conozco rebien”, aseguró en entrevista.



Añadió que de estar frente al tabasqueño le diría: “Oye, el otro día llamó Luis Echeverría, que te estaba buscando, que por qué le volaste el plan de gobierno de los 70”.



La panista confía en que ella será la candidata a la Presidencia con el respaldo de Ricardo Anaya, actual líder nacional de Acción Nacional.



“El fin último es la transformación de México. Yo estoy convencida que voy a ser la candidata del PAN, que nos vamos a poner de acuerdo, que podemos hacer una buena fórmula, él (Anaya) como jefe nacional del PAN y yo como candidata a la Presidencia, en eso se está trabajando”, apuntó.



De llegar a Los Pinos, Zavala asegura que su esposo Felipe Calderón estará presente como cualquier persona que tiene que acompañar a su familia.



“Hay que cambiarse un poco el chip, es una novedad, como no ha habido una mujer presidenta no hemos tenido alguien que la acompañe. Felipe me acompañará, y por supuesto él tiene una dinámica hasta internacional que mucho tendrá que trabajar, pero la responsable del gobierno (de ser presidenta) soy yo, absolutamente yo”, dijo.