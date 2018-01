Marco Antonio debe declarar y narrar lo que vivió: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que Marco Antonio Sánchez no ha declarado tras ser encontrado en el Estado de México la noche del domingo, pues requiere de un examen psicológico.



“En este momento la valoración psicológica que se está haciendo, es también para que él pueda rendir declaración y nos narre qué fue lo que vivió”, explicó.



Añadió que su declaración es fundamental pero todavía no está en condiciones de atestiguar.



Marco Antonio fue detenido por policías capitalinos en la colonia El Rosario, el pasado 23 de enero, cuando tomaba fotografías. Tras las denuncias de su familia, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la sociedad civil, se desplegó un operativo para su búsqueda.



Ante ello, Mancera Espinosa dijo que hay dos carpetas de investigación abiertas, hasta determinar por qué siguió un andar errático hasta el municipio de Melchor Ocampo y si hubo alguna irregularidad en su detención por parte de los policías que lo detuvieron.



En cuanto a si hubo daños psicológicos, el mandatario capitalino explicó que “la única certificación que se puede hacer en este momento es la certificación que corresponde a las huellas que presenta el rostro, que según esta clasificación son lesiones que no dejan cicatriz perpetua, no son lesiones que comprometan ningún órgano”.



Finalmente aseguró que continúa en contacto con los padres del joven desaparecido, a los que aseguró que continuará el apoyo médico, asistencial y de acompañamiento.



De igual forma, se coadyuvará con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en cada una de las diligencias, al igual que con los organismos de la sociedad civil y el Observatorio Nacional, que verifica las acciones que se están realizando.