Marchan para exigir a Graco cumpla con pagos atrasados

CUERNAVACA.- Miles de personas salieron a manifestarse contra el incumplimiento de demandas y pagos por parte del gobierno de Graco Ramírez; entre las exigencias está el adeudo de la segunda parte del aguinaldo a más de 3 mil profesores homologados.



Desde las primeras horas de este lunes, los maestros que pertenecen a los subsistemas federales en la entidad y están adheridos a la Sección XIX del SNTE, tomaron la avenida Galeana del primer cuadro de la capital, para después plantarse en las oficinas de la Secretaría de Hacienda estatal, y demandar que se les pague la segunda parte del aguinaldo que debió liquidarse desde el 15 de enero.



“Los compañeros están molestos, pero no están solos, no los vamos a dejar, se les debe la segunda parte del aguinaldo y se les ha dicho que se les va a pagar hasta el 15 de febrero cuando la ley dice que debió liquidarse desde la segunda quincena de enero”, dijo la secretaria general del sindicato, Gabriela Bañón Estrada.



Los más de 2 mil profesores marcharon de Boulevard Juárez hacia la Plaza de Armas para llegar hasta Casa Morelos, para denunciar que el mandatario Graco Ramírez no cumple con los derechos de los mentores, pues está prestación, señalaron, la reciben desde hace 20 años.



Además, habitantes de la comunidad de Amilcingo, en el municipio de Temoac, tomaron la caseta de cobro de Tepoztlán, en donde liberaron el paso a los conductores para exigir que el gobierno de Graco Ramírez no transforme una primaria de más de 60 años, en una preparatoria.



Los inconformes señalan que después del sismo del 19 de septiembre, las autoridades dijeron que el plantel “Emiliano Zapata”, tuvo daños estructurales al grado de la demolición, sin embargo dicen que no hay tales



Asimismo, la mañana de este lunes integrantes de la agrupación Antorcha Campesina, se manifestaron en las puertas de la sede de Gobierno del Estado para reclamar que Graco Ramírez cumpla con la demanda de servicios públicos y obras, a comunidades de 28 municipios de la entidad, mismas que no se han atendido desde el 2017.