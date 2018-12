Manuel Velasco da mensaje de agradecimiento al pueblo de Chiapas

El exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, externó por medio de sus redes sociales unas palabras de agradecimiento para los chiapanecos por la confianza, trabajo y esfuerzo conjunto mostrados durante su administración para generar el avance del estado.

El exmandatario aseguró que “servir a Chiapas ha sido un honor”, y que en estos años se gobernó siempre con la firme convicción de escuchar, trabajar y cumplir hasta el último minuto con la visión de unir a los pueblos.

“La lucha no es entre hermanos, la lucha no es entre chiapanecos, la mejor lucha que un chiapaneco puede dar es trabajar por mejorar esta tierra. No tengo duda que estos seis años todos hicimos el cambio. Los chiapanecos fueron el cambio”, destacó.

Señaló que el estado se encuentra en una situación más fuerte y con miras a una certeza hacia el futuro.

Asimismo, Velasco invitó a la población a seguir trabajando y confiando en su gente, en sus mujeres, en la fuerza de los jóvenes, en la entereza de los campesinos, en el carácter de los pueblos y comunidades indígenas, en la sabiduría de los adultos mayores y en la niñez.