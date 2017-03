Manuel Cota es electo candidato del PRI al gobierno de Nayarit

Tepic, Nayarit.- Manuel Cota Jiménez resultó candidato electo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por más de 5 mil delegados que votaron a favor, en la Convención Estatal de Delegados para elegir a quien los representará en el proceso electoral rumbo a los comicios del 4 de junio próximo.



Reunidos en el Auditorio de la Gente de esta ciudad, el presidente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza atestiguó el evento donde el precandidato Juan Ramón Cervantes Gómez renunció a su aspiración política para contender por la gubernatura y declinó a favor de Cota Jiménez.



Sin embargo, debido a los lineamientos de la convocatoria priísta, el procedimiento debía seguir por votación directa de los delegados, que concluyó con la unanimidad en la designación del ex líder cenecista como candidato electo.



Durante su mensaje, Manuel Cota hizo un recuento de las estadísticas que ha obtenido su partido en las elecciones de los últimos seis años en Nayarit, sobre lo que refirió que en el 2012, los votos de los nayaritas abonaron a la obtención de la presidencia de la república con Enrique Peña Nieto, obtuvieron las 3 senadurías de los 3 distritos federales.



En el 2014 el PRI, dijo, ganó 16 de 20 municipios del estado, además de 14 de 18 distritos electorales locales; en 2015 las 3 diputaciones federales.



“Me entregaré con todas mis fuerzas para lograr la meta, quiero ser gobernador de Nayarit porque tengo la madurez, tengo la fortaleza de ustedes, tengo las ganas, la pasión y el coraje para transformar a Nayarit, vamos con todo, vamos con todos, ha llegado el momento para Nayarit de tratar de conciliar sus intereses, de llegar a acuerdos, de gobernar con el ejemplo, de tolerar las diferencias de las opiniones de escuchar ya sumir compromisos”, resaltó Cota.



Durante su participación aseguró que trabajará junto con los diversos sectores sociales de Nayarit, sobre todo con las mujeres y jóvenes, así como campesinos, para generar propuestas y compromisos rumbo a la gubernatura.



Por su parte, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, avaló la designación de Manuel Cota como candidato estatal a la gubernatura, y resaltó las características del proceso interno.



“Ha culminado el procedimiento interno para la selección de nuestro candidato a gobernador, tuvimos una impresionante convención, más de 5 mil delegados, este proceso comprueba la fuerza del priísmo nayarita, comprueba la vocación democrática de nuestro partido, mi reconocimiento a los dos precandidatos que participaron en esta contienda, a Juan Ramón Cervantes y a Manuel Cota”, puntualizó.



Ochoa Reza mencionó que el PRI, durante este 2017 en los sitios donde habrá elecciones, postulará a candidatas y candidatos que se distingan por su honorabilidad y arraigo en las comunidades que representarán, además de que esto ocurrirá en procesos internos, puntuales, con transparencia, con unidad e incluyentes.



Sobre el candidato del PRI en Nayarit, recalcó que su perfil tiene como trayectoria resultados, en el que ha competido y ganado en 5 elecciones.



“Otros candidatos de otras fuerzas políticas, de otros partidos políticos, no han ganado, ni podrán ganar el comité vecinal de su cuadra, ellos ven a la política como negocio familiar, nosotros vemos la política como la oportunidad de servir a la gente, eso nos distingue, por eso Manuel Cota ha ganado cinco contundentes triunfos en cinco elecciones y ahora vamos a comprobar que no hay sexto malo”, sentenció.



Además el líder nacional del tricolor criticó a las alianzas en entre el PAN y PRD, así como otras fuerzas políticas.



“Tenemos frente a nosotros a un PAN blando y rancio, a un PAN que tiene tanto frío que busca arrimarse al sol, pero ese sol agonizante es un sol que ya no alumbra ni a la esquina, es una más de esas cruzas entre el PAN y PRD que solo reflejan una ambición bruta por el poder y no le dan soluciones a la gente; los nayaritas lo saben muy bien, en 1999 ya se conformó un gobierno en Nayarit de esa cruza, y los resultados fueron desastrosos, por eso el electorado de Nayarit inmediatamente volvió a confiar su voto al PRI”, dijo.



Finalmente el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval dio por concluidos los trabajos de la Convención Estatal de Delegados del PRI, y respaldó la elección de Manuel Humberto Cota Jiménez como candidato de su partido para contender por la gubernatura.



Al evento acudieron los gobernadores de Colima, Ignacio Peralta, de Guerrero, Héctor Astudillo; de Jalisco, Aristóteles Sandoval, de Sinaloa, Quirino Ordaz, de Tlaxcala Marco Mena y de Yucatán, Rolando Zapata, así como secretarios de distintas carteras política del PRI y de gobiernos federal, estatales y municipales.

